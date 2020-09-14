Москва, , 05:33 — REGNUM Самым тёплым днём на европейской части России станет на будущей неделе 17 сентября. Об этом 13 сентября сообщил Гидрометцентр РФ.

Погода в европейской части России на предстоящей неделе ожидается неоднородная. В начале недели ожидается похолодание до +14…+17 градусов и дожди 14 и 16 сентября, но в четверг, 17 сентября, значительно потеплеет.

Благодаря выносу тепла по периферии циклона на европейской части России ожидается повышение температуры воздуха до +21… +24 градусов. Однако практически сразу атмосферный фронт сместится к центру европейской части страны и в результате похолодает на шесть-восемь градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком похолодании в Москве и Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Москвы предупредили о резком похолодании