Санья, Китай, , 04:15 — REGNUM Свободный торговый порт Хайнань на юге Китая запустил всемирное соревнование на разработку дизайна его логотипа с целью создания уникального визуального и культурного образа, сообщает агентство Синьхуа.

Логотип должен отражать региональные особенности провинции Хайнань, которая является международным туристическим хабом Китая, а также полностью отражать дух инноваций, свободы и удобства, равно как и дух пионеров-трудяг, которыми должны предстать местные жители.

Фирмы, занимающиеся профессиональным дизайном, творческие группы и частные лица со всего мира могут принять участие в соревновании, которое продлится до 31 октября. Победитель получит премию в размере 50 тыс. юаней (около $7315), еще пять выдающихся работ получат премию в размере 10 тыс. юаней.

Еще 1 июня текущего года власти Китая выпустили мастер-план развития Хайнаньсого свободного торгового порта, целью которое является превращение всего острова в торговый порт высшего уровня и глобального значения уже к середине века.