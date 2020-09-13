Нижний Новгород, , 14:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 сентября выявили 996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 140 362 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 159 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 128, в Самарской области — 111, в Саратовской области — 105, в Оренбургской области — 96, в Пензенской области — 85, в Удмуртии — 63, в Кировской области — 62, в Пермском крае — 57, в Мордовии и Башкирии — по 32, в Чувашии — 24, в Татарии — 23, в Марий Эл — 19.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 29 657 случаев, в Саратовской области — 13 678, в Ульяновской области — 13 404, в Оренбургской области — 11 130, в Самарской области — 9824, в Пензенской области — 9296, в Пермском крае — 8627, в Башкирии — 8193, в Чувашии — 8145, в Кировской области — 7383, в Татарии — 6835, в Мордовии — 5870, в Марий Эл — 4484, в Удмуртии — 3836.

Полностью выздоровели 115 895 жителей округа, за последние сутки выписаны 354 человека. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 24 467 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1707 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в России подтверждено 1 062 811 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5449 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,20%. Полностью выздоровели 876 225 жителей России, за сутки выписаны 2690 человек. Таким образом, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 186 586 человек. 18 578 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 94 — за последние сутки.

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