Воронеж, , 11:23 — REGNUM 110 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Воронежской области, данные 13 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб.

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Согласно федеральной статистике, за сутки с выздоровлением после коронавируса были выписаны ещё 38 пациентов, новых смертей не зарегистрировано.

В общей сложности за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 15 528 человек, выздоровели из них 14 571 пациент, согласно данным федеральной статистики на 13 сентября скончались 138 человек, региональный оперштаб 10 сентября сообщил о 161 смерти.