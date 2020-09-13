Москва, 13 сентября 2020, 10:30 — REGNUM Общероссийский народный фронт запустил акцию в поддержку детского врача Мира Леонида Рошаля, которого унизили и оскорбили сторонники блогера Алексея Навального.
Активисты ОНФ по всей стране выступили в защиту сопредседателя ОНФ, известного российского детского доктора, Героя Труда РФ, Детского доктора мира Леонида Рошаля, размещая в сети интернет слова в поддержку доктора с хэштегами #ОНФЗаРошаля, #РошальДокторЖизнь, #РошальДокторМира.
Напомним, в интернете один из сторонников Навального Милов (на канале YouTube) назвал детского доктора «преступником», отвратительно высказался о его почтенном возрасте и сравнил Рошаля с «Доктором Менгеле». Это нацистский врач, который ставил чудовищные эксперименты на узниках концлагерей.
Одним из первых оскорбительное высказывание сторонника Навального в адрес доктора Рошаля прокомментировал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов: «Он сам-то понял что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем!»
Кроме того, в поддержку Рошаля в интернете выступили известный тележурналист Владимир Познер, глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал телеведущего, на которого также обрушилась критика, после того как он рассказал о своей позиции по ситуации с Навальным.
Поддержали своего именитого коллегу и медики по всей стране. Алексей Каргин, главный врач ГБУЗ Городищенского района Пензенской области: «Доктор Рошаль — национальное достояние страны, самый крупный авторитет для общества и медицины, сравнить Рошаля с Менгеле — значит автоматически обесценить труд всех всех врачей России. Это крайне неправильно!»
По мнению известных политиков, общественных деятелей и врачей Милов не только оскорбил и унизил Рошаля, но также оклеветал его и должен ответит за это по закону.
Леонид Рошаль — Герой труда РФ, врач, спасший сотни тысяч детей, человек поставивший себя на грань смерти ради детей, взятых в заложники в Беслане. Его поступки известны по всему миру, не только в России. Он работал в Румынии, Ираке, Югославии, Японии, Египте, Афганистане, Непале, Турции, Индии, на Украине. Его заслуги оценили в ООН.
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