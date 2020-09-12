Вашингтон, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным университета, общее число выявленных заразившихся в стране стало составлять 6 445 800.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США достигло 193 028.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране более 2,4 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября директор американского национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что к концу 2021 года США могут восстановиться от пандемии коронавируса.

Читайте также: В США рассчитывают восстановиться от пандемии COVID-19 к концу 2021 года