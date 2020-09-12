Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Едва пришедший в себя после штормового ветра Петербург вновь может оказаться во власти стихии уже в воскресенье, 13 сентября. Об ухудшении погоды предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным синоптиков, поступивших в распоряжение спасателей, 13 сентября в Северной столице местами ожидаются дожди, порывы ветра будут достигать 20 м/с, а в прибрежных районах ветер разгонится до 23 м/с. Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожными на улицах и в зеленых зонах.

Температура воздуха в Петербурге предстоящей ночью составит +11…+13 гр., днем в воскресенье будет +14…+16 гр.

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Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер 10 сентября повалил в Петербурге 458 деревьев и вековой клён у Русского музея. Наибольший урон непогода нанесла Петроградскому, Московскому, Красносельскому, Невскому и Приморскому районам. Пострадали два человека и несколько автомобилей.

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