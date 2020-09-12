Токио, , 17:02 — REGNUM В городе Хиросаки в Японии однополые пары смогут получать брачные сертификаты с декабря 2020 года. Об этом заявил мэр Хиросаки Хироси Сакурада на городском собрании 11 сентября.

Такие сертификаты будут подтверждать, что ЛГБТ-пары состоят в отношениях, эквивалентных супружеским. Право получение сертификата распространится только на совершеннолетних жителей города.

Муниципальное правительство Хиросаки также рассмотрит возможность предоставления парам льгот на получение городского жилья.

Мэр Сакурада рассказал журналистам: «Я хочу, чтобы в нашем городе принимали разнообразие и надеюсь, что наши усилия повлияют и на многие другие регионы».

В Японии 57 местных органов власти уже ввели аналогичные правила для однополых пар. Однако город Хиросаки станет первым подобным регионом в северо-восточной части Японии.