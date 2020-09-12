Пекин, , 03:23 — REGNUM Энциклопедия, рассказывающая о различных аспектах, касающихся больших панд, была опубликована в Китае, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Популярная научная книга для детей был написана специалистом и экспертов в области больших панд Чжан Чжихэ, директором Научно-исследовательской базы разведения больших панд в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Чжан занимался изучением и защитой диких животных, включая больших панд в течение 30 лет. Посредством диалога между матерью-пандой и ее сыном, книга рассказывает детали, касающиеся внешнего вида, жизни, эволюции и защиты пухлых бамбуковых медведей.

Книга снабжена яркими и наглядными фотографиями с изображением панд, включая фотографии панд, играющих в игры, потребляющих пищу, дерущихся и ищущих пищу.

Общее число панд, живущих в неволе по всему миру, достигло 600 по данным на ноябрь 2019 года. Менее 2000 панд проживают на воле. Большинство из них — в китайских провинциях Сычуань и Шэньси.