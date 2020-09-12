Кито, , 02:37 — REGNUM Новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией принял национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Эквадора, сообщает пресс-служба ведомства.

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Теперь всем прибывающим на территорию страны самолетом необходимо будет представить отрицательный результат на выявление коронавируса нового типа. При этом сухопутные и морские границы остаются закрытыми. Также приостановлено очное обучение в школах и запрещены публичные мероприятия. Работником государственного и частного сектора разрешили вернуться на работу при условии соблюдения санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Эквадоре подтверждено более 112 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 6,9 тысяч.

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