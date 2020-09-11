Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 234 948 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27 973 127 человек. Такие данные приводит 11 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Иранский врач утешает родственников пациента, умершего от COVID-19 Tasnimnews.com

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньше мере 5510 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 905 426.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 250 003 выявленных случаях заражения коронавирусом и 4880 скончавшихся пациентах за сутки.