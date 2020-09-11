Зугдиди, , 14:59 — REGNUM Медики в Грузии в ходе тестирования жителей приграничного Галского района Абхазии выявили 28 носителей коронавируса, из которых 22 работают на Ингурской ГЭС. Об этом 11 сентября сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказал журналистам губернатор края Самегрело — Верхняя Сванетия Малхаз Тория, тесты на SARS-CoV-2 в Грузии прошли 717 человек из абхазского села Папынрхуа (Саберио).

«Они работают на подстанции Саберио и не контактировали с (жителями, прим. — ИА REGNUM) Самегрело», — сказал Тория.

Напомним, Ингурская ГЭС частично расположена на грузинской и абхазской территориях. Согласно двухстороннему соглашению, 60% электроэнергии с нее поступает в Грузию, а 40% — в Абхазию.

Стоит отметить, что в Грузии для установления контактов с населением Абхазии и Южной Осетии в обход руководства республик запущены социальные программы. Одной из них является оказание бесплатных медицинских услуг в больницах Грузии.

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