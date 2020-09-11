Вашингтон, , 13:34 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала распродажа, приуроченная к началу события «Выбор авторов 2020». Об этом 11 сентября сообщается на официальном сайте сервиса.

Акция продлится до 24 сентября 2020 года, а в ходе её проведения многие популярные игры получат скидки до 70%. Среди них такие проекты как: Disco Elysium, Detroit: Become Human, Death Stranding и др.

Напомним, «Выбор авторов» — это событие, в ходе которого создатели контента из разных стран рассказывают о своих любимых проектах от инди-студий. В 2020 году оно проходит впервые.

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