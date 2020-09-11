Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Представители Марокко продолжают совершать нарушения на территории Западной Сахары в отношении гражданских лиц. Об этом говорится в меморандуме по вопросу о Западной Сахаре, выпущенном Организацией Объединённых наций.

«Тем временем Марокко продолжает совершать массовые нарушения прав человека в оккупированной Западной Сахаре. Сахарские гражданские лица постоянно подвергаются произвольным арестам, пыткам, незаконному задержанию, внесудебным расправам и насильственным исчезновениям. Некоторые из этих нарушений были задокументированы международными и африканскими правозащитными организациями, но подавляющее большинство из них совершаются вне международного контроля из-за отключения средств массовой информации и военной блокады, введённой на оккупированных сахарских территориях. Несмотря на неоднократные призывы международных правозащитников и сахарского народа, Совет Безопасности не уполномочил миссию Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре осуществлять мониторинг нарушений прав человека», — говорится в документе.

Помимо этого, в ООН обвинили Марокко в «постоянной эксплуатации и разграблении сахарских природных ресурсов»: «Такие действия нагло нарушают международное право, что было подтверждено в знаковом решении Европейского суда, вынесенном в декабре 2016 года, в котором было определено, что Западная Сахара и Марокко являются двумя «различными и отдельными» территориями. Согласно этому решению, ЕС и Марокко не могут включать ни де-юре, ни де-факто Западную Сахару в свои торговые отношения без предварительного согласия сахарского народа».