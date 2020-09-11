Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали разбойников, которых в попытке самообороны таранил сотрудник автосервиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, рано утром 16 мая четверо злоумышленников на BMW с подложными знаками под угрозой физической силы, разбив стекло, похитили из автосервиса металлический ящик с деньгами. 22-летний администратор попытался остановить преступников и на своем автомобиле ВАЗ въехал в их машину, зацепив при этом двоих налётчиков. Однако злоумышленникам все-таки удалось скрыться.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). А спустя несколько часов одного из грабителей удалось задержать. Мужчина получил травмы и обратился в Ленобласти за медицинской помощью в больницу.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска при содействии СОБР управления Росгвардии задержали по пятерых мужчин: 43-летнего ранее судимого петербуржца Александра, 33-летнего уроженца Вологодской области Романа, 28-летнего ранее судимого уроженца Закавказья Арама, 26-летнюю петербурженку Елену и 32-летнего ранее судимого жителя Петербурга Николая.

«В ходе обысков у участников организованной группы изъят автомобиль BMW, на котором они передвигались в момент налета на автосервис, а также подменные госномера и предмет, похожий на автомат. Оружие передано на экспертизу», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанных еще к одному резонансному случаю, которое было совершено 15 июня в Невском районе у офиса на проспекте Обуховской обороны.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники в масках совершили нападение на работников логистической компании, избили их и похитили 9,5 млн рублей. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

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