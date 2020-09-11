Симферополь, , 12:40 — REGNUM Воду для Симферополя будут поставлять из новых скважин, наладить водоснабжение планируется через полтора месяца. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Нашли новый водовод, который идет из Вилино в Симферополь. Приступили к разработке 4 скважин», — сказал Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на водоснабжение Симферополя, Бахчисарая и Симферопольского и Бахчисарайского районов введены в августе, причиной стала сильная засуха, из-за которой запасы воды в водохранилищах резко снизились. На днях председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк не исключил, что режим водоснабжения по графику для крымчан сохранится до марта 2021 года.