Вашингтон,
11 сентября 2020, 11:35 — REGNUM Star Wars Squadrons «ушла на золото» —
https://twitter.com/tibermoon/status/1304122615121014784
Релиз Star Wars Squadrons ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.
Напомним, Squadrons посвящена воздушным баталиям с участием кораблей из киносаги «Звёздные войны». Помимо онлайн-сражений, в игре также будет сюжетная кампания.
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