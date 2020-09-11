Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Star Wars Squadrons «ушла на золото» — т. е. разработчики готовы приступить к выпуску дисков с игрой. Об этом 10 сентября на своей странице в Twitter сообщил креативный директор проекта Иэн Фрейзер.

https://twitter.com/tibermoon/status/1304122615121014784

Релиз Star Wars Squadrons ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, Squadrons посвящена воздушным баталиям с участием кораблей из киносаги «Звёздные войны». Помимо онлайн-сражений, в игре также будет сюжетная кампания.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Rainbow Six Siege бесплатно обновят для консолей нового поколения

Читайте развитие сюжета: По задворкам подсознания: вышло новое дополнение для Borderlands 3