Москва, , 10:37 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России было выявлено 5504 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 051 874.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 102 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 18 365.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 868 107 человек вылечились от нового заболевания, 5734 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 209 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.