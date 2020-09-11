Санкт-Петербург, 11 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Периодическое протапливание домов Санкт-Петербурга начнется с 17 сентября. Об этом 11 сентября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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Таким образом со следующей недели в городе на Неве начнется постепенное включение источников тепла, чтобы создать возможность подключения потребителей к централизованной системе отопления.
«Дата запуска источников зависит от прогноза погоды и может быть смещена», — говорится в сообщении.
В первую очередь тепло будет подаваться в образовательные и медицинские учреждения, учреждения социальной защиты.
По состоянию на 10 сентября готовность объектов энергоснабжения составляет 100%. По данным Жилищного комитета техническая готовность многоквартирных жилых домов также обеспечена на 100%.
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