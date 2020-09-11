Буэнос-Айрес, , 08:04 — REGNUM Медики Аргентины зарегистрировали в стране с начала пандемии 390 098 случаев излечения от заболевания COVID-19, сообщает аргентинский минздрав на своем сайте.

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Также 10 907 пациентов скончались от осложнений. За сутки в Аргентине зафиксировали 250 летальных исходов при этом заболевании и 11 905 фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

За весь период наблюдений в стране зарегистрировано 524 198 случаев инфицирования указанным вирусом. При этом было проверено 1 485 790 проб анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters, на основании собственных подсчетов, распространило информацию о том, что в странах Латинской Америки количество выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 8 млн.

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