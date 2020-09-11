Гонконг, Китай, , 06:10 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 4913 случаев опасной инфекции, из которых 99 оказались смертельными. Из больниц выписано 4582 человека.

В САР Макао выявлено 46 случаев. Все заболевшие благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 496 случаев заболевания, из которых семь оказались смертельными. Еще 475 человек были выписаны из больниц по выздоровлении.

Напомним, что на материковой части Китая с начала эпидемии было зафиксировано всего 85 168 случаев опасной инфекции, из которых 4634 оказались летальными. Из больниц выписано 80 377 человек.