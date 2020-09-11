Тунис, , 01:58 — REGNUM В Тунисе за минувшие сутки выявили 465 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 на тунисской территории достигло 5882. Всего с начала пандемии в Тунисе выздоровели 1904 пациента, еще 99 с болезнью не справились и скончались.

Отмечается, что из всех выявленных случаев 4681 был подтвержден уже после того, как власти Туниса приняли решение открыть границы 27 июня. В настоящее время в тунисских больницах находятся 88 пациентов с COVID-19, из них 26 — в реанимации.