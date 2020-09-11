Берн, , 00:33 — REGNUM Примерно два года потребуется странам, чтобы взять под контроль заболеваемость COVID-19, вызванную новым коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«На настоящий момент мы не знаем, когда завершится пандемия, однако считаем возможным, что при наличии глобальных усилий и применении современных технологий эту пандемию можно будет взять под контроль в течение пары лет», — говорится в сообщении.

Такой ответ ВОЗ подготовила в связи с тем, что 11 сентября исполнится полгода с момента признания организацией вспышки коронавирусной инфекции в мире пандемией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 900 тысяч человек, число выявленных случаев заражения коронавирусом — 27 млн.

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