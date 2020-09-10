Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:45 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области одна из улиц получила имя конструктора танка Т-90 Владимира Поткина. Об этом пишут СМИ.

Владимир Иванович Поткин Historyntagil.ru

По данным Накануне.Ru, улица находится в Дзержинском районе. Назвать её именем легендарного конструктора предложил «Уралвагонзавод», а мэр города Владислав Пинаев поддержал эту инициативу.

Владимир Поткин работал в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Его он возглавлял в 1987—1999 годах. Под его руководством были созданы и внедрены в производство как танк Т-90, так и его модификации Т-90К и Т-90С. Кроме того, при нём появилась серия инженерных машин, в частности, для разграждения и разминирования. Легендарный конструктор скончался 13 мая 1999 года прямо за рабочим столом от сердечного приступа.