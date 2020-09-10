Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону готовность"первой мили» экологического парка на берегу реки Темерник составляет 40%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Напомним, что на строительство первого участка экопарка протяжённостью 1,2 километра было выделено 132 млн рублей. Проект предполагает создание велосипедных дорожек, аллеи с питьевыми фонтанчиками и трёх смотровых площадок.

В настоящее время работы на данном участке выполнены на 40%. Зона расчищена, проложен магистральный кабель системы освещения и ведётся подготовка участков под смотровые площадки, готовится документация для строительства моста через реку Темерник. Основной строительный этап будет завершён до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что «первая миля» парка будет благоустроена до конца 2020 года. Однако сроки были сдвинуты на год.

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