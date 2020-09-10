Лима, , 02:02 — REGNUM Значения в 702 776 достигло общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщается на сайте минздрава республики.

За последние сутки этот показатель вырос на 775 фактов инфицирования. Еще 5811 случаев были дополнительно включены в статистику как ранее зафиксированные, но неучтенные.

Также число летальных исходов от осложнений при COVID-19 выросло на 113 и составило 30 236. При этом 536 959 пациентам удалось победить заболевание и выписаться из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, по информации Всемирной организации здравоохранения, в мире с начала пандемии было зафиксировано 894 983 умерших от COVID-19.

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