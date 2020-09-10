Рабат, , 00:48 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 2157 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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По данным ведомства, с начала пандемии на марокканской территории было выявлено 77 878 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 9 сентября в королевстве скончались еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Марокко умерли 1453 человека от осложнений COVID-19.

Кроме того, в королевстве выросло и число выздоровевших. С начала пандемии в Марокко с болезнью справились уже 59 723 пациента. Тем не менее марокканское правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 10 октября в связи с пандемией коронавирусной инфекции.