Подгорица, , 19:59 — REGNUM Министерство образования Черногории огласило условия начала учебного года 2020−21. По решению властей летние каникулы были продлены до 1 октября.

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С 1 октября очные занятия в школе начнутся у младших школьников с 1 по 6 класс. А также у учащихся 1 класса гимназии. В классах будет не более 15 учеников, а уроки должны длиться не более 30 минут.

Все остальные классы будут учиться удаленно, но приходить в школу на консультации по предметам каждые 15 дней. Также сообщается, что все тесты, контрольные и другие проверочные работы у школьников будут проходить в здании школы.