Нижний Новгород, 8 сентября 2020, 15:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 111 503 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Врач смотрит на результаты компьютерной томографии
Врач смотрит на результаты компьютерной томографии
Minzdrav.gov.ru

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 135 480 человек, более 82,30% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 932 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1030 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 188 человек, в Нижегородской области — 179, в Башкирии — 120, в Оренбургской области — 118, в Самарской области — 76, в Саратовской области — 65, в Пермском крае — 56, в Мордовии — 40, в Марий Эл и Удмуртии — по 36, в Татарии и Пензенской области — по 35, в Чувашии — 31, в Кировской области — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 сентября в России подтверждено 1 035 789 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5099 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,07%. Полностью выздоровели 850 049 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,11%.