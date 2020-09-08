Москва, 8 сентября 2020, 12:58 — REGNUM Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Оглашение приговора Михаилу Ефремову — трансляция»
Суд решил, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества.
Также суд обязал возместить пострадавшим моральный вред.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Гособвинение просило отправить подсудимого в колонию общего режима на 11 лет.
Суд установил, что вина Ефремова в аварии является доказанной.