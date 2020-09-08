Джакарта, , 12:09 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Индонезии, по состоянию на 8 сентября 2020 года на территории государства выявлено 200 035 носителей SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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За сутки в Индонезии подтвердили 3046 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Известно, что эпидемия унесла жизни 8230 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента охраны здоровья министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 9459.

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