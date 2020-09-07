Тегеран, , 22:34 — REGNUM 7 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 117 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 22 410. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 117 новых жертв их общее число по стране возросло до 22 410. «За последние 24 часа было обнаружено около 2152 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1116 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, 335 572 пациента выздоровели или выписались из больниц. Пресс-секретарь также заявила, что 3733 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 3 380 264 обследования на наличие вируса.