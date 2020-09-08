Токио, , 07:48 — REGNUM Япония 7 сентября подтвердила 294 случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Впервые с 13 июля это число не превысило 300. Предполагается, что резкое снижение количества зарегистрированных случаев вызвано уменьшением числа проводимых тестов на коронавирус в связи с угрозой тайфуна «Хайшен».

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В Токио подтверждено 77 случаев заражения короновирусом. Ниже 80 этот показатель упал впервые с 8 июля, когда зарегистрировали 75 инфицированных.

Количество тяжелобольных в столице стало на три меньше и составило 24 человека.