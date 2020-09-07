Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследование официальных документов, дневников, писем периода войны и воспоминаний жителей блокадного Ленинграда, в которых говорится о кошках и собаках осажденного города. Исследователи рассказали сколько зимой 1941 года на рынке стоили собака и кошка и как за время блокады менялось отношение к домашним животным. Об этом 7 сентября, накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе университета.

Кошка и собака

Как отметили в своем исследовании профессора СПбГУ Владимир Пянкевич и Олег Пленков, а также исследовательница Татьяна Сохор в личных письмах, проходивших строгий контроль военной цензуры, жители Ленинграда нередко использовали ухищрения, когда говорили о немыслимом пищевом суррогате.

«Всё благополучно. Теленка Арку съели»; «С грустью должна тебе сообщить, что та курочка, которую ты мне оставила в наследство, — Горжетка — заколота и съедена»; «Теперь остается любимая папина козочка — Ирма, но она остается на самый крайний случай, возможно, в отъезд». Адресаты понимали, что Арка, Горжетка и Ирма — это имена домашних любимцев, собак и кошек, однако о голоде, толкавшем людей на такие поступки, не должны были знать на «большой земле», — пояснили ученые.

Кошки, собаки и голуби начали исчезать с улиц осенью 1941 года, когда в городе возникла острая нехватка продуктов. Некоторые ленинградцы усыпляли питомцев еще в начале блокады, когда понимали, что прокормить их не получится. Сложная ситуация подталкивает горожан охотиться на кошек и собак. И если сначала многие считают это дикостью, то спустя месяцы мучительного голода начинали сожалеть, что так и не отважились это сделать.

«На 125 граммов хлеба практически невозможно было выжить, поэтому в городе действовали обычные и возникали стихийные рынки и здесь обменивали ценные вещи, в том числе на домашних животных», — сказал Владимир Пянкевич.

В дневниках блокадного времени можно встретить записи о том, что в конце ноября кошка стоила 40−60 рублей, к середине декабря — 125 рублей. По сообщению германской разведки, в конце декабря 1941 года одна кошка стоила до 250 рублей, а собака, которую довольно сложно было встретить, — от 300 рублей.

Первой блокадной зимой домашние животные полностью исчезли. Постепенно отношение к собакам и кошкам возвращалось к мирным образцам лишь с 1943 года. При этом ученые СПбГУ не нашли документов, которые подтвердили бы известную легенду о том, что в Ленинград завезли вагон, а по некоторым версиям, и эшелон кошек с востока страны, чтобы бороться с крысами.

Читайте ранее в этом сюжете: В День памяти жертв блокады на Пискаревском кладбище откроют мемориал