Тверь, , 16:03 — REGNUM В Сочи завершилась операция по поиску группы тверских спортсменов, заблудившихся в горах в районе Красной Поляны. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в пресс-службе правительства Тверской области.

В 13:16 три тренера и восемь детей из Тверской области с использованием бортовой лебедки и спасательной косынки были эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бортом вертолета Ми-8 доставлены в Красную Поляну. Детей и взрослых осмотрели медики, состояние их здоровья удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что тверские спортсмены, в числе которых было восемь детей, не вышли на связь в горах Краснодарского края. О ситуации был оперативно проинформирован губернатор Игорь Руденя, онпровел оперативное совещание, посвященное поиску группы пропавших. Во время совещания от МЧС поступила информация о выходе на связь пропавшей группы, на место были направлены спасатели.