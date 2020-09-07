Абакан, , 13:26 — REGNUM В земледельческой зоне Хакасии с 8 по 10 сентября ожидаются заморозки до — 2 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометеоцентра.

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Особое внимание на неблагоприятный метеопрогноз следует обратить сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. Из-за заморозков могут погибнуть сельхозкультуры.

Также в управлении советуют соблюдать меры безопасности автомобилистам.

Как сообщало ИА REGNUM, о заморозках также предупредили жителей Новосибирской области.

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