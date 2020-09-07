Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках.

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Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в регионе местами при прояснении сохранятся заморозки 0,-2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кемерово в ближайшие дни начнётся отопительный сезон на объектах социальной сферы.

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