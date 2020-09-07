Улан-Удэ, , 12:27 — REGNUM Власти Бурятии будут платить местным жителям за информацию о нарушениях природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, граждане могут получить 1,5 тыс. рублей, сообщивших о сбросе мусора в не предназначенных для этого местах.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Бурприроднадзоре призвали свидетелей подобных происшествий не оставлять их без внимания. Как отмечается, содействие неравнодушных жителей позволит эффективнее пресекать нарушения.

«Необходимо соблюдать чистоту, складировать отходы только в специально отведенных местах, пресекать нарушителей природоохранного законодательства. Если вы стали свидетелем, немедленно сообщать об этом в Бурприроднадзор на «горячую линию», — отметил руководитель службы Сергей Щепин.

При этом право на вознаграждение будут иметь все граждане РФ старше 18 лет.

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