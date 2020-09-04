Тункинский район, Бурятия, , 07:18 — REGNUM На территории Тункинского национального парка в Бурятии насчитывается 55 несанкционированных свалок на площади 60,6 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов, общая масса накопленных отходов достигает 16,8 тыс. тонн.

Большая часть мусора располагается на свалке в местности Талое — на площади в 17 га здесь захоронено около 15 тыс. тонн мусора.

Как отмечается, районные власти ведут работу по ликвидации свалок. Так, в 2019 году здесь было ликвидировано 12 свалок.

«В 2020 году региональным оператором «ЭкоАльянс» начаты работы по вывозу мусора самой большой свалки района в местности Талое. Вывоз мусора производится на полигон г. Улан-Удэ», — отметили в Минприроды.

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