Джакарта, , 08:01 — REGNUM Индонезия испытывает ежедневный всплеск случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

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Президент страны Джоко Видодо объявил о первом случае заражения SARS-CoV-2 2 марта 2020 года. Прошло около шести месяцев с тех пор, как Индонезия борется с коронавирусом. На территории страны выявлено свыше 187 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Наблюдая рост числа случаев заражения, эпидемиолог Панду Рионо пришел к выводу, что введенную властями политику социальных ограничений необходимо строго выполнять.

«Если мы серьезно относимся к социальным ограничениям, блокируем всё, количество случаев заражения уменьшается», — отметил эпидемиолог.

Власти Индонезии уделяют приоритетное внимание восстановлению экономики страны. Исполняющий обязанности генерального директора службы здравоохранения минздрава Индонезии Абдул Кадир считает, что социальные ограничения больше не нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице Индонезии очень тревожит, потому что намного превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения.

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