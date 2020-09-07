Веллингтон, , 07:17 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что среди четырех новых пациентов двое — прибыли из Индии. Два случая местного распространения инфекции связаны с очагом заболевания в Окленде.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии проходят лечение четыре человека, один из них находится в реанимации. Таким образом, общее количество активных случаев заболевания коронавирусной инфекции в стране достигло 118. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1425 зараженных коронавирусом нового типа.

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