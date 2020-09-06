Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Свердловской области за 5 сентября подтверждено ещё 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге обнаружено 74 заразившихся. Также такие случаи есть в Асбесте, Алапаевске, Белоярском, Берёзовском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Североуральске и ряде других территорий.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 26 038 носителей коронавируса. 91 пациент находится в тяжёлом состоянии.