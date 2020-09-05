Воронеж, 5 сентября 2020, 15:53 — REGNUM В Воронежской области 5 сентября подтверждено 105 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлены 14 тыс. 645 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 13 тыс. 558 человек, в том числе 234 — за последние сутки.
Скончались 123 пациента. Пять летальных случаев подтверждено за последние сутки.