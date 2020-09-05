Киев, 5 сентября 2020, 09:33 — REGNUM На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 2 836 инфицированных, сообщает 5 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины, отслеживающий развитие эпидемии коронавируса.
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По состоянию на 5 сентября в стране зарегистрировали 133 787 инфицированных коронавирусом, 2 811 из которых скончались (50 за сутки), 61 649 — выздоровели (1036 за сутки).
Максимальное число инфицированных было выявлено во Львовской области (15 507), в Киеве (14 792) и Черновицкой области (10 958).
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Напомним, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 2723 инфицированных коронавирусом.