Киев, , 09:27 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 2723 случая заражения коронавирусом, сообщил 4 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки из-за осложнений, вызванных заболеванием, скончался 51 человек, 937 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии подтвердилась почти 131 тыс. случаев заражения, скончался 2761 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что пандемия коронавируса не повлияла на процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

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