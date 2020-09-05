Идлиб, Сирия, , 07:11 — REGNUM Вторая совместная тренировку с участием российских и турецких военнослужащих завершилась в Сирии, сообщил 5 сентября журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.

В ходе учения военные отразили атаку на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции Идлиб.

«Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования триасы М-4», — сказал Поляков.

Подразделения отработали взаимодействие и координацию сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию, а также выполнили другие задачи. Учение проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, первая такая тренировка прошла в Сирии в конце августа. На ней российская военная полиция и турецкие военнослужащие отработали противодействие диверсионным группам противника, оказание медицинской помощи раненым и эвакуацию поврежденной техники.

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