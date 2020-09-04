Москва, , 23:05 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 4 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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"В Москве скончались одиннадцать пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено более 265 тысяч случаев заражения коронавирусом, 692 из которых — за последние сутки. Скончались 4878 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 219 тысяч человек.