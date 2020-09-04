Нижний Новгород, , 19:36 — REGNUM Поезду № 41/42 сообщением Нижний Новгород — Великий Новгород присвоено имя «Легендарный Маресьев», в честь героя Советского Союза, почетного железнодорожника Алексея Петровича Маресьева, — сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги

Алексей Маресьев

В первый рейс «Легендарный Маресьев» из Нижнего Новгорода отправился 3 сентября в 16:25. Второй состав из Великого Новгорода вышел в 21:20.

В честь запуска поезда на вокзалах Нижнего и Великого Новгородов состоялась презентация. Первым пассажирам подарили экземпляры одноименной книги Михаила Садовникова. Организатор проекта — холдинг «РЖД».

Летчик-истребитель Алексей Маресьев был сбит в апреле 1942 года в Валдайском районе Новгородской области. В результате тяжелого ранения летчику были ампутированы обе ноги. Однако Алексей Маресьев вернулся в небо и продолжал летать с протезами. После ранения он сбил семь самолетов противника.

Маресьеву посвящена книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».