Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM На сегодняшний день серьёзные сбои с обеспечением бесплатного горячего питания в школах отсутствуют. Об этом по итогам встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Школьная столовая Nso.ru

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«Очень важная тема — это горячее питание. <…> По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев», — сказал Кравцов.

По его словам, министерство совместно с ОНФ ведёт ежедневный мониторинг по обеспечению бесплатным горячим здоровым питанием учащихся начальных классов.