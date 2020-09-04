Киев, , 12:17 — REGNUM Госаппарату Украины в целом не доверяет 78% опрошенных, сказано в результатах исследования, проведённого Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива. Отчёт опубликован 4 сентября на официальном сайте Центра Разумкова.

Лидерами доверия граждан страны являются Вооружённые силы Украины (ВСУ) — 65%, церкви и волонтёрские организации — по 63%.

Существенная часть опрошенных также доверяет Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины — 53% и «добровольческим батальонам» — 53%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% опрошенных, Верховной раде и правительству Украины не доверяют 75% и 72% соответственно. Наибольшую антипатию у жителей Украины вызывает государственный аппарат в целом — 78% недоверия.

«Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти», — констатировали социологи.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года. Было опрошено 2022 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил, что половина жителей Украины выступает за проведение досрочных выборов в Верховную раду.

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